Trumpi väitel peab ta tviitima, kuna meedia levitab valesid

Trumpil on Twitteris@realDonaldTrump kontol umbes 20 miljonit jälgijat, mis on kaugel president Barack Obama 80 miljonist jälgijast, edastab foxnews.com.

«Mulle ei meeldi tviitida, mul on tähtsamatki teha, kuid meedia levitab laimu ja valesid ning Twitteris saan ma neile väljakutse esitada. Kui keegi ütleb minu kohta midagi, siis saan ma talle vastata,» selgitas Trump.

Trump lisas, et kui meedia oleks aus ja õiglane, siis ei vaataks ta Twitteri poolegi.

«Meedia ei saa mind takistada, kui tegemist on tviitidega ja ma saan vastulöögi anda. Kui ma avaldan pressiteate või pean pressikonverentsi, siis panen end vabatahtlikult nende turmtule alla ja mul ei pruugi avaneda võimalust õigesti end väljendada,» selgitas presidendiks saaja.

USAs tehtud hiljutine küsitlus näitas, et enne 20. jaanuaril ametisse astumist toetab Trumpi 44 protsenti ameeriklastest, mis on märgatavalt madalam kui Barack Obamal 2009. aasta jaanuaris enne presidendiks saamis. Obamat toetas siis 71 protsenti.

Bill Clintonil oli 1992. aasta detsembris toetajaid 77 protsenti, temast sai USA 42. President 20. jaanuaril 1993.

Trump ei jätnud Twitteris vastamata meedias levivale teatele, et enne ta ametisse astumist on tal madal toetus.

«Samad inimesed, kes teatasid valedest valimistulemustest, teatavad nüüd valedest toetusprotsentidest. Nad jätkavada vanal viisil,» oli Trumpi vastutviit.

Trump teatas möödunud nädalal, et presidendiks saades jätkab ta oma isikliku Twitteri konto kasutamist, kuna tal on palju lojaalseid jälgijaid ja ta ei taha neid kaotada. Talle soovitati võtta kasutusele ametlik USA presidendi @POTUS konto, kuid ta ei soovinud.

Sotsiaalmeedia ekspertide sõnul kasutas otsekohene Trump Twitterit edukalt kogu presidendivalimiste kampaania aja ja see on üks vahendeid, mis aitas tal võitu saavutada.

20. jaanuaril annab Trump Washingtonis presidendi ametivande ja sellel peaks osalema umbes 900 000 inimest.

Alates 2009. aastast sotsiaalmeediat kasutav Trump on Twitteris jälgijate arvuga 68. kohal, temast ees on India näitleja Aamir Khan ja talle järgneb Kanada laulja Avril Lavigne.

President Barack Obamal on Twitteris üle 80 miljoni jälgija, lisaks veel @POTUS konto, millel on 13,6 miljardit jälgijat. Veel on Obamal Instagramis 12,2 miljonit jälgijat ja Facebookis 52,8 miljonit jälgijat.

Trumpil on Twitteris 20,2 miljonit jälgijat, Instagramis on tal neid 4,7 miljonit ja Facebookis 17,5 miljonit jälgijat. See kokku teeb 42,2 miljonit jälgijat.

Kõige enam jälgijaid on Twitteris lauljal Katy Perryl, kellel on neid üle 95 miljoni, talle järgneb laulja Justin Bieber ligi 92 miljoni jälgijaga ja kolmas on samuti laulja Taylor Swift rohkem kui 83 miljoni jälgijaga.

President Obama ametiaja tviidid viiakse @POTUS44 kontole ja neid on võimalik ka edaspidi lugeda.