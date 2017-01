Grete Kleini kloon: olin ebapopulaarsete arvamustega tüdruk, keda sünnipäevadele ei kutsutud

«Olin segaduses, kas ma pean kõikidele meeldima või oma asja ajama,» rääkis tõusev staar ajakirjale Anne & Stiil, et tema oli alati see ebapopulaarsete arvamustega tüdruk, keda sünnipäevadele ei kutsutud.

«Ma vaatan nüüd tagasi ja tänan neid, kes matemaatikatunni ajal mu blogi mõnitasid,» kostis blondiin, et nemad on suur mõjutegur sellele, miks ta on praegu siin, kus on.

Brigitte Susanne Hunt ja Grete Klein/ Instagram/ Brigitte Susanne Hunt

«Nüüd olen aru saanud, et igal inimesel on oma arvamus ja minu ülesanne ei ole seda sihipäraselt muuta, leiab telestaar.

Loe pikemalt ajakirjast Anne & Stiil või veebist SIIN.