Miks jäi live andmata? Tanel Padar vastab süüdistusele

Kusma sõnul on olnud kombeks, et ajakirja kaanestaar on esitlusõhtul kohal, ja kui tegemist muusikuga, siis on toimunud ka kontsert.

Publikult kurvastas kuulsa rokkstaari mitteilmumine ning eriti just naisterahvaste seast kostus nurinat, siiski sobis kenasti ka Gerli Padari live.

Elu24 uuris Tanel Padarilt, mis täpsemalt juhtus ning miks live andmata jäi.

Tanel Padar kommenteeris Elu24-le, et live jäi andmata, kuna konkreetset kokkulepet ei olnud sõlmitud. «Kui on tegemist äriasutusega, toimub ka äriline tehing. Lepitakse kokku esinemise aeg, koht, esinemistasu ja nii edasi. Kinnitatakse ära tehniline raider, millist tehnikat artist vajab. Ei mina isiklikult ega ka minu agent sellist suhtlust läbinud antud esinemise suhtes ei ole,» rääkis muusik, et tema 20 aastat kestnud karjääri jooksul on see esimene kogemus, kui väidetakse, et ta ei ole lihtsalt kohale ilmunud ja on käitunud halvasti.

«Tulin neile niigi vastu, et oma ainsal vabal päeval detsembris ja päev enne eksamit võtsin ette tee Rakverre. Hetkel kahjustatakse minu mainet ja see ei ole okei,» lisas Padar, et tema poolt mingisugust viha ei ole, aga ootaks siiski Aqva Spalt selgitust, miks väidetakse, et ta lihtsalt kohale ei ilmunud.