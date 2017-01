Video: Sobibóri koonduslaagrist leiti ripats, mille sarnast kandis ka Anne Frank

Iisraeli Yad Vashemi holokaustimemoriaali meeskonna andmetel kuulus leitud ripats juuditüdrukule Karoline Cohnile, kes võis tunda Anne Franki, edastab BBC.

Nii nagu Frank, sündis ka Cohni 1929. aastal Saksamaal Frankfurdis. Yad Vashemi eksperdid jõudsid Cohni jälile leitud ripatsil olevate daatumite järgi.

Cohni ripatsil on graveeritud «Mazal Tov» (Õnnitlused), tema sünnikuupäev ja aasta ning kodulinna Frankfurdi nimi. Samuti on sellel täht H, mis heebrea keeles on viide jumalale ja seda ümbritseb kolm Taaveti tähte.

Ajaloolased uurivad nüüd, kas kuskil on elus Karoline Cohni sugulasi ning kas Frank ja Cohn võisid olla sugulased.

Sobibóris teevad väljakaevamisi Iisraeli antiigiamet koos Yad Vashemi ekspertidega. Arheoloogide sõnul leidsid nad ripatsi paigast, kus koonduslaagrivangid pidid lahti riietuma ja nende pead aeti kiilaks, enne kui nad saadeti gaasikambrisse.

Lisaks Cohni ripatsile leiti paigast veel Taaveti tähtedest kaelakee ja naiste käekell.

Ekspertide sõnul jõudis 3. juulil 1929 Frankfurdis sündinud Karoline Cohn 11. novembril 1941 Valgevene Minski getosse, mis livideeriti 1943. aastal ning Cohn oli nende 2000 inimese seas, kes saadeti edasi Sobibóri koonduslaagrisse. Tüdruk kaotas seal nii elu kui ripatsi, mis petis end maapinnas üle 70 aasta.

Ajaloolaste andmetel tapeti Sobibóris üle 250 000 juudi. Kui mõned teised koonduslaagrid olid ka sunnitöölaagrid, siis Sobibór oli ainuüksi tapmiseks.

1943. aastal leidis Sobibóris aset vangide ülestõus, pärast mida natsid selle laagri hävitasid ja üritasid oma kuritööde jälgi peita. Sellest hoolimata on arheoloogid leidnud Sobibórist nii gaasikambrite jäänuseid, hukatute isiklikke esmeid kui rongiplatvormi.

Anne Frank suri Põhja-Saksamaal asunud Bergen-Belseni koonduslaagris 1945. aasta kevadel tüüfusesse.