Liisi Koiksoni pisitütar sai omale lihtsa ja kauni nime

Liisi Koiksoni pisitütar sai omale kauni ja lihtsa nime - Ella, vahendab Anne & Stiil.

Londonis õppinud Liisi Koikson kolis koos rootslasest kallimaga 2014. aastal Eestisse. Liisi ja Christjan tutvusid õpingute käigus Londonis. Ka oma ühist tulevikku näevad mõlemad just Eestiga seotuna ning Liisi on öelnud, et just siin sooviks ta lapsi kasvatada.

