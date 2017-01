Rootsi kool katsetab tüdrukute ja poiste eriklassidega

Örebro Adolfsbergi kool katsetab esialgu kahe klassiga, 9C ja 9D klassiga, et kuidas saadakse hakkama, kuii klassis on kõik õpilased samast soost, edastab The Local.

Kool saatis õpilaste vanematele kirja, et järgneval kuuel nädalal on kaks klassi jaotatud ainult tüdrukute ja ainult poiste klassiks.

Adolfsbergi kooli juht Anneli Widestrand selgitas meediale, et see katse kestab ainult nädalaid ja sellest ei tasu teha kaugeleulatuvaid järeldusi. Katse eesmärgiks on uurida, kas samasoolistest koosnevas klassis õppimine aitab kaasa õppeedukuse paranemisele.

«Samas on see seni kehtinud mustri lõhkumine ja uue katsetamine. Mõnele õpilasele sobib rohkem koos enda soost õpilastega õppimine, teistele mitte. Uurime, mis samasoolistes klassides toimub,» selgitas koolijuht.

Widestrandi teatel on tal õpetajana pikaajaline kogemus ja ta teab, et on ka häbelikke õpilasi, kes ei julge vastassoost õpilaste kuuldes suud lahti teha.

Samas õpilastele ei meeldi samasooliste õpilastega katseklassid.

«Kui ma oleksin tahtnud õppida tüdrukute klassis, siis oleksin seda teinud, kuid praeguses Rootsis on see võimatu, sest sellisedid klasse ei ole enam alates 1974. aastast,» teatas üks selle kooli õpilastest, Beata Ejdeholt.

Ta lisas, et sotsiaalmeedias diskuteeritakse samasooliste klasside teemal ning suure osa kommenteerijate arvates sellised klassid ei õigusta end.

Haridusametnike ja õpetajate sõnul on varasemad uurimused näidanud, et osa õpilasi saab paremini hakkama, kui klassi ülejäänud õpilased on samast soost, mis nemad, kuid õpilased on erinevad ja ühele sobib üks ja teisele teine ehk segaklassid.

Varasematel sajanditel oli tavaline, et poisid ja tüdrukud õppisid eraldi koolides või klassides, kuid hiljem leiti, et poiste ja tüdrukute koos õpetamine on kasulikum, kuna mõlema soo esindajatel on nii parem üksteist tundma õppida.