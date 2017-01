Ivanka Trump teatas koduperenaiseks hakkamisest

35-aastane Ivanka Trump loobub nii Trump Organizationis juhtpositisoonist kui ka oma moefirma juhtimisest, edastab The Independent.

Ivanka Trump / Sipa USA/Sipa USA/Scanpix

Donald Trumpi kritiseeriti, et kui ta saab presidendiks, siis võib see vastuolusid tekitada, kuna riiklikud ja ärihuvid on siis vastuolus. Presidendiks saaja teatas, et ta ei tegele enam äriga ja jätab oma firmad poegade juhtida.

«Ma ei tööta enam ei oma firma ega Trump Organizationi juhtkonnas, mind asendab endine advokaat Abigail Klem,» teatas Ivanka Trump Facebookis.

Ivanka Trump ja ta mees Jared Kushner ostsid Washingtonis maja, kuhu nad New Yorgist koos lastega kolisid. Jared Kushnerist saab oma äia üks nõunikke.

Ivanka Trump ja Jared Kushner lastega / Celebrity Social Network Photos!/Scanpix

Varasemate teadete kohaselt tahtis Ivanka Trump pürgida poliitikasse, kuid nüüdsete teadete kohaselt eelistab ta tegeleda perega, kuna see olevat ta isale presidendiks saades kasulikum, sest sellega ennetatakse huvikonflikte.