Altari seest leiti osa seelikust, mida kandis kuninganna Elizabeth I

13. sajandil ehtatud kirik peitis endas lillelisest kangast seelikut ja see olevat ainus rõivas, mis sellest kuningannast alles on, edastab messagetoeagle.com.

Briti ajaloolased ja arheoloogid nimetasid leiu «rõivaste ajaloo Pühaks Graaliks».

Seelik leiti juba 2016. aastal, kuid info selle kohta paljastati alles nüüd, kuna selle uurimine võttis aega. Ilmnes, et käsitsi tikitud kangas oli kunagi osa seelikust, kuid hiljem oli sellest tehtud altarikate.

Briti kuninglike losside ajalooliste rõivaste kuraatori Eleri Lynni kinnitusel on leid kuninganna Elizabeth I seelik.

«Kui ma seda esmakordselt nägin, sain kohe aru, et tegemist on ekstraordinaarse leiuga. See on nagu rõivaste Püha Graal või Mona Lisa. Meie andmetel ei olnud ükski Elizabeth I riietusese säilinud, kuid see leid kinnitas, et üks on. Kõik ajaloolised andmed viitavad, et tegemist on selle kuninganna seelikuga, sest umbes sellise mustriga rõivast kandis ta «Vikerkaare» maalil,» selgitas Lynn.

7. septembril 1533 Greenwichi lossis sündinud Elizabeth Tudor sai Elizabeth I nime all Inglise kuningannaks 1558. aastal, olles siis 25-aastane. Ta oli Inglise kuninga Henry VIII ja ta teise naise, timukakirve all peast ilma jäänud Anne Boleyni tütar.

Elizabeth I valitses 44 aastat ja seda peetakse Ühendkuningriigi ajaloos üheks paremaks perioodiks.

Elizabeth I elust on kirjutatud palju raamatuid, nii teadusteoseid kui ilukirjandust, kuid mitte üheski neist ei ole mainitud, et mõni tema rõivas oleks kuskil alles.

Eleri Lynni arvates on leitud kangal tikitud muster selline, nagu on seda näha 1602. aasta kuninganna portreemaalil oleval seelikul ja seega on leitud kangaosa pärit sellest seelikust.

«Kuninglike suguvõsade liikmete rõivaid on alles, kuid ajast enne Inglise kuningat Charles II ei ole peaaegu mitte midagi,» lisas ekspert.

16. – 17. sajandil olid rõivad kallid ning neid pärandati põlvest põlve või neist õmmeldi uued riided või kasutati näiteks akna- ja padjakatetena.

Inglise riigimees ja sõjaväelane Oliver Cromwell, kes kukutas monarhia ja oli 1649 – 1660 Inglise vabariigi juht, käskis riigistatud kuningalossides olnud rõivad maha müüa ning need jõudsid erinevatesse kohtadesse, nii kirikutesse kui vaesema rahvakihi kätte.