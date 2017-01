Pilk peale! Muusik ja trummar Oliver Rõõmus avas Tallinna kesklinnas oma fotostuudio

Värske fotostuudio avamisel olid lisaks mitmete tuttavate ja pereliikmete kohal ka muusik Marek Sadam, bändikaaslane Joonas Alvre ja paljud teised.

Rõõmus fotostuudio on noormehe sõnul kaasaegne ning moderne.

Púr Múdd / Rõõmus fotostuudio

Oliver Rõõmus ise on pildistamisega tegelenud juba viimased viis aastat ning keskendub põhiliselt pulmafotograafiale.

«Tihtipeale küsitakse, et kas sul on stuudio, et saaks teha näiteks perepilte... Siiani olen alati soovitanud ühte teist kohta, kuid nüüd otsustasin, et on aeg avada oma stuudio ning alustada ka tööd stuudios. See on minujaoks uus ning põnev,» rääkis Rõõmus Elu24-le.