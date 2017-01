Lummavad kaadrid: näitleja Marta Laan naudib bikiinides elu paradiisisaarel

Esimene õhtu möödus näitlejannal aga paradiisisaare vihma käes: "Esimene õhtu Balil Ubudis. Elu on siin ilus, hommikul võtsime automaadist 2,000,000 miljonit ruupiat välja ja õhtul asusime seda kulutama, et ennast rohelisse kilesse keerata, sest koguaeg sajab paduvihma,aga see kõik on jube mõnus!"

Pärast vihma lõppemist tuli aga päike välja ja Marta Laan hakkas oma fänne kostitama romantiliste bikiinifotodega.

A photo posted by Marta Laan (@martalaan) on Jan 2, 2017 at 4:20pm PST

Lisaks tutvub tuntud näitlejanna kohalike elukate ning vaatamisväärsustega ja veedab ohtralt aega rannas.

A photo posted by Marta Laan (@martalaan) on Jan 3, 2017 at 4:01am PST

A photo posted by Marta Laan (@martalaan) on Jan 5, 2017 at 5:10am PST

A photo posted by Marta Laan (@martalaan) on Jan 5, 2017 at 2:45pm PST