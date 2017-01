Schwarzenegger pani Twitteri vaidluses Trumpi mõnusalt paika

Tulevane USA president Donald Trump ei jäänud aga näitlejast poliitiku Schwarzeneggeri esimese sooritusega rahule ning postitas Twiterrisse sõnumi, milles väljendas ilmselget kahjurõõmu: «Vau, reitingute järgi hävines Arnold Schwarzenegger täielikult. Nii palju siis sellest, et oled filmistaar. Võrrelge teda nüüd minu esimese hooajaga. Samas keda huvitab, ta hääletas nagunii Kasichi ja Hillary poolt.»

