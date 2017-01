Video: saudi naised tegid muusikavideo, millega nad protestivad keeldude vastu

Hoogse muusikaga video kannab pealkirja «Hwages», mis tõlkes tähendab «mured» ja seda on kahe nädalaga vaadatud kolm miljonit korda.

Sellel videol esinevad naised kannavad traditsioonilist niqab’i, mille all on erksavärvilised kleidid ja spordijalatsid. Nad teevad asju, mida tavaliselt saudi naised ei tee või teha ei tohi.

Kaader Saudi Araabia naiste videost / Kuvatõmmis/Youtube

Video algab stseeniga, milles autot juhib poiss, naised istuvad tagapingil. See on viide, et Saudi Araabias ei tohi naised autot juhtida.

Saudi Araabia naiste pala põhineb rahvalaulul, mis räägib meestest, kuid nad tegid sõnad nii ümber, et nende laul räägib naistest.

Videol on otsene sõnum, et nad ei kavatse enam alluda Saudi Araabia meeste poolt naistele kehtestatud reeglitele. Selles on viide ka USAs presidendiks saavale Donald Trumpile, keda nimetatakse Meestemaja juhiks.

Islamiriigis Saudi Araabias on naiste olukord tasapisi hakanud paranema, sest 2011. aastal said naised õiguse hääletada ning 2013. aastast tohivad naised sõita parkides ja puhkealadel jalgratastega ja mootorratastega. 2015. aastal valiti selle riigi ajaloos esmakordselt naisi riigiametitesse.

Hoolimata neist edusammudest peab enamik naisi alluma karmidele islamireeglitele, mis nende elu piiravad. Seaduse silmis on naised kuni oma elu lõpuni alaealised, sest nende eest vastutavad esmalt isa või teised meessugulased, hiljem aga abikaasa.