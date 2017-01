Lindsay Lohan kirjutas luuletuse põgenikest ja Islamiriigist

Lohan tegeleb viimasel ajal filantroopia ja inimõigustega, ta külastas möödunud aastal mitmel korral põgenikelaagreid, edastab The Telegraph.

Lohan kirjutas juba varem Twitteris põgenikest, kuid varem ei ole ta sel teemal luuletust kirjutanud.

Lohani luuletus: Sometimes I hear the voice of the one I loved the most

but in this world we live in of terror

who I am to be the girl who is scared and hurt

when most things that happen I cannot explain

I try to understand

when I'm sitting in bed at 3am

so I can't sleep, I roll over

I can't think and my body becomes cold

I immediately feel older...

then I realise, at least I am in a bed

I am still alive

so what can really be said?

just go on to bed and close the blinds

still and so on, I cannot help but want to fix all of these idle isis minds

because,

there has to be something I can figure out

rather than living in a world of fear and doubt

they now shoot, we used to shout

if only I can keep trying to fix it all

I would keep the world loving and small

I would share my smiles

and give too many kisses

Lohan plaanib sel aastal minna Türgisse, et abistada seal Süüriast ja teistest riikidest pärit põgenikke, kuid aeg vajab veel täpsustamist.

«Kuupäevad ei ole veel paigas. Kõik sõltub sellest, milline on olukord Türgis pärast Istanbuli terrorirünnakut. Tegelikult ei takista mind sellised rünnakud sinna minemast ja oma abi pakkumast. Mul algavad varsti uue filmi võtted, kuid tahan tegeleda ka põgenikega,» teatas Lohan.

Tegemist ei ole esimese korraga, mil staar poliitilisel teemal sõna võtab, sest varem postitas ta Twitterisse kirjutisi Brexiti kohta.

Hiljuti panid nii Lohani fännid kui meedia tähele, et ta keelekasutus on muutunud ja tal on tekinud imelik aktsent. Lohani sõnul on see tema oma «keel» LiLohan.