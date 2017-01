Rootsi kuninganna: Drottningholmi lossis on sõbralikud kummitused

Kuninganna lisas, et kõik ta pereliikmed ja õukonda kuulujad on aegajalt tunnetanud, et nad ei ole selles lossis ainsad, vaid seal on veel kedagi, keda ei ole otseselt näha, edastab The Guardian.

«Oleme nende kohalolekuga harjunud, sest nad ei tee paha, on vaid uudishimulikud. Tegemist võib olla seal varasemal ajal elanud inimestega, kes ei ole täielikult teispoolsusesse läinud või käivad nad enda kunagist maja külastamas,» lausus Silvia.

UNESCO maailmapärandi hulka kuuluv Drottningholmi loss ehitati 16. sajandi lõpul Stockholmi Lovöni saarele, 17. sajandil oli selles tulekahju ning loss taastati suurema ja võimsamana.

Drottningholm tähendab tõlkes kuninganna saareke. Esmalt, 1580. aastal, ehitas Lovöni saarele lossi Rootsi kuningas Johan III, kes kinkis selle oma naisele, Poola printsessile Katarina Jagellonicale.

Kui leskkuninganna Hedwig Eleonora valitsemisaeg otsa õppes, ostis ta selle lossi 1661. aastal endale, kuid see põles 30.detsembril samal aastal maha. Ta palkas lossi taastama arhitekt Nicodemus Tessin vanema, kes alustas tööd 1662. aastal. Kui ta 1681. aastal suri, jätkas ta tööd poeg Nicodemus Tessin noorem, kelle abil sai loss oma suurepärase sisekujunduse.

Loss ümberehitamise ajal valitses Hedwig Eleonora oma alaealise poja, kuningas Carl XI eest. Rootsist sai siis tänu Westfaali rahulepingule Euroopa üks võimsamaid riike.

Regent-kuninganna sai aru, et Rootsi valitseja peab elama pealinnale Stockholmile võimalikult lähedal ning ta loss asuski piisavalt lähedal.

Carl XI ja Carl XII valitsemisajal oli see loss jahilossiks, kuid seal oli ka õukond. Kuninganna Hedwig Eleonora kasutas seda lossi kuni oma surmani 1715 suveresidentsina.

Hilisematel sajanditel tegid uued kuningad ja kuningad selles lossis ümberehitusi ning ikkagi oli see eelkõige suveresidents.

19. sajandil jättis Rootsi kuninglik suguvõsa Drottningholmi lossi maha ja see seisis mõnda aega tühjana ning hakkas lagunema. Alles 1907. aastal käivitas Rootsi riik suuremad renoveerimistööd.

Nüüdne kuninglik pere elab selles lossis alates 1981. aastast.

Rootsi kuingas Carl XVI Gustaf ja kuninganna Silvia on abileus olnud 40 aastat, neil on kolm täiskavanud last ning viis lapselast.

Ka teised Rootsi kuinglikku perre kuulujad on tunnetanud, et nad ei ole lossis üksinda.

«Väga palju on lugusid majadest, kus kummitab ning Drottningholm ei ole erand. Siia tulevad vahel tagasi need, kes on siin elanud. Nad ei ole enam küll inimesed, nad ilmuvad energiana,» teatas kuninga õde, printsess Christina.