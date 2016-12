Alusta uut aastat pööraselt tantsides! Viis põhjust, miks on tantsimine inimesele kasulik!

Käes on aastalõpp, inimesed seavad saabuvaks aastaks uusi plaane ning kindlasti on paljudel kavas ka vormis püsimiseks ja enese arendamiseks trenniskäimisega alustada.

Siit tekib ka küsimus, millist trenni valida, sest võimalusi on tänapäeval palju. Üks võimalus on enda treeninguks valida just tants, olgu selleks kas show-tants, tänavatants või mõni muu tantsustiil. JJ-Street tantsukooli peatreener Kerttu Luik räägib lähemalt sellest, miks on tantsimine inimesele kasulik.

Mida annab tants inimesele?

Me võime vaadata tantsu mõju inimesele mitmes aspektis ja üks neist on füüsiline. Tants vähendab rasvamassi kehas, annab painduvust ja vastupidavust, treenib lihaseid, seega kehaliselt avaldab tantsimine väga head mõju. Kindlasti annab ta ka vaimselt ja psüühiliselt väga palju, vabastab stressist ja tekitab õnnetunnet.

Meie aju toodab sellist ainet nagu dopamiin ning tants ja muusika vabastavad meie kehasse seda ainet, mis tekitab rahulolu ja õnnetunnet. Tants teeb sulle 360 kraadi head, sa oskad siis õigesti venitada, keha lihastoonust tasakaalus hoida, see on igati hea — kõik peaksid tantsima.

Kas tantsimisega saab endale liiga teha?

Kindlasti, kui sa ei oska ja ei tea lihaste hooldust, töötad üle ega anna neile aega taastumiseks. Kui sa teed trenni või tantsid, siis lihases sidemed katkevad ja kui sa ei anna kudede kokkukasvamiseks aega, siis nad ei kasvagi ja sa võid endale palju halba teha. Kindlasti tuleb jälgida seda, et oleks korralik soojendus, venitus ja lihastreeningu tasakaal kehas, et ei treenitaks ainult teatud kohti, näiteks jalgu, selga või kõhtu, vaid kõik peaks tasakaalus olema.

Kui tõhusaks treeninguks võib tantsimist pidada?

See oleks hea küsimus meie lastevanematele, kelle lapsed on siin trennis käinud. Kui nad algul mõtlevad, et mis me ikka siin teeme, keksime, hüppame ühelt jalalt teisele, siis me oleme teinud neile spetsiaalseid täiskasvanutele mõeldud treeninguid, et nad mõistaksid, mida tänapäevane tants endast kujutab.

Tavaliselt on viis minutit pärast trenni algust kõigil juba võhm väljas. See on ikka põhjalik andmine, tund aega järjest aeroobset tegevust, kus kogu aeg hüppad, põrkad, jooksed, oled tegevuses ja pole hetki, mil võtad lõdvalt. Tantsus pead ka treenima, pole nii, et keksid muusika saatel, tõstad sõrmi üles ja vetrud ühelt põlvelt teisele.

Selles on palju üldfüüsilist trenni erinevatele lihastele. Osadel gruppidel on ka testid, kus mõõdetakse, kui palju teed minuti jooksul kätekõverdusi, kui kiiresti jooksed jne. Tants on kehale ja vaimule parim treening.

Kui võtta tantsimist trennina, siis mitu korda nädalas peaks tantsimas käima?

Oleneb sellest, milline on sinu eesmärk. Meil on tavaliselt kaks korda nädalas grupitreening ja kui sa tunned, et tahad rohkem, siis on alati võimalik treeneriga suhelda ja teha trenniväliselt harjutusi: jooksu, kõndi, ujumist. Kuna see tantsuosa on nii raske füüsiline treening kehale, siis tunnist kahel korral nädalas on küll ja lisaks võib teha liikumist, kas jooksmist või kõndimist. Ma usun, et 3-4 korda nädalas on täitsa hea treening.