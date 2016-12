Saksa ajakirjanik terroristidele: unistage edasi ja kerige p****e

Berliinis on mitmeid erinevaid kogukondi, seal leidub ka boheemlikkust ja muud sarnast, millest peale berliinlaste ülejäänud sakslased aru ei saa, edastab iltasanomat.fi.

Samasugust boheemlaslikku, kuid samas isamaalist suhtumist on ka Berliini Breitscheidplatzi jõuluturule tehtud rünnaku kohta.

Samas kui berliinlased leinavad hukkunuid, on paljud sakslased rõhutanud, et terroristidele ei tohi näidata, et ollakse nõrgad, ja elu läheb edasi.

Eriti palju tähelepanu on saanud ajakirjanik Philipp Michaelise Facebooki kirjutis, mis ilmus teisipäeval ning sai kiiresti 37 000 meeldimist, 12 600 jagamist ja 1 700 kommentaari.

«Radikaalidest hullud, pange tähele. See on Berliin, meie oleme Berliin ja me ei anna alla. Me sõidame rahvast täis tipptunni rongides. Vingume, kui meiega oldakse sõbralikud. Meie taksojuhid on ohtlikumad kui ükskõik milline usuhull. Me käitume sisseoste tehes kummaliselt. Ma arvame, et Union tõuseb ja Herta pääseb meistrite liigasse. Me sööme kebabi ja toorest kala ja seda hinnaga, mille eest ei peaks saama liha ega kala. Meile on Schulteiss õlu, samuti Sternburg. Ma jumaldame oma lapsi, kuigi nad võivad olla laktoositalumatusega, mida see üleüldse tähendab. Meie talv kestab üheksa kuud ja me läheme peolt otse tööle. Osa meist on türklased või venelased või ameeriklased, samuti pakistanlased. Või isegi badenwürtemberglased. Kas me kardame teid? Unistage edasi, argpüksid ja kerige persse!» kirjutas Michaelis, kelle sõnumi keskne teema on, et berliinlased on tugevad ja ei karda kedagi.

Welt N24 uudistelehekülje ajakirjaniku kirjutise avaldas esiküljel ka paberväljaanne Die Welt.

Michaelise tekst on saanud enamjaolt positiivseid kommentaare, et see on ülistus berliinlastele, kes suudavad rünnakust üle olla ja igapäevaelu juurde tagasi pöörduda.

Berliini kuulus jõuluturg avati taas ning seal näeb uuesti vanemaid lastega ja turiste ning mitmed berliinlased sõnasid parempoolsete kriitika peale, et Saksamaa ei ole suutnud põgenikeprobleemiga toime tulla, et sellega on tuldud toime.

«Retoorika, et Berliin on terrorisihtmärk, on väga vale. Rünnakud toimuvad sõjapiirkondades, kus tsiviilelanikud iga päev surevad ja nende kodud hävinevad,» teatas üks sakslane väljaandele Frankfurter Allgemein.

Lisaks Michaelise kirjutisele on ka teise ajakirjaniku, Rayk Andersi kirjutis saanud palju tähelepanu.

Anders tegi video, milles ta teatab, et kaks maailmasõda ja külma sõja üle elanud Berliin on väga karastunud ja terrorijama berliinlasi ei kõiguta.

«Berliin on juba pikka aega vabaduse sümbol ja rünnakud ei ole linna kehvemaks muutnud. Me matame oma surnud ja me ei unusta neid iialgi. Ma astume edasi,» teatas Anders.