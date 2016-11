Video: Ukraina naispoliitik sattus alastifotode skandaali

Skandaali taga on 24-aastane Anastasia Dejeva, kes nimetati hiljuti asesiseministriks, edastab news.com.au.

Ühendkuningriis ülikoolihariduse omandanud Dejevast on saanud Ukrainas üks populaarsemaid noori poliitikuid, kuna tema arvates tuleks Ukrainal arendada Euroopa Liiduga suhteid.

Dejeva ülemus, Ukraina siseministri Arsen Avakovi nõunik Anton Gerašenko teatas, et tema alluval on vajalikud teadmised, oskused ja kogemused, et töötada talle määratud ametikohal.

Ukraina sotsiaalmeedias levivad kirjutised, et Dejeva võltsis om CVd, valetades et tal on rohkem kogemusi, kui tal tegelikult on.

Ukraina siseministri Arsen Avakovi teatel kontrolliti Dejeva tausta ja CVs olev vastas tõele.

«Ta käis mitmel tööintervjuul ja ta tausta kontrolliti hoolikalt. Siseministeeriumis on karm töötajate valikukriteerium ja kritiseerijatel ei ole õigeid andmeid Dejeva kohta,» teatas Avakov.

Ukraina parlamendi spiikri Irina Gerašenko arvates ei ole nüüdses juhtumis kesksel kohal mitte alastifotod, vaid nende postitaja moraal ja eetika ning sobivus oma töökohale.

«Tegemist ei ole silmakirjalikkusega, vaid õiglusega. Eraisikuna on tal õigus sotsiaalmeediasse panna ükskõik mida. Minule teadaolevalt sai Dejeva asesiseministriks ilma, et tal oleks olnud konkurente. Seega rikuti ministriametisse valimise protseduuri,» selgitas spiiker.

Dejeva ega ta abikaasa Georgi ei ole alastipilte ega skandaali kommenteerinud.