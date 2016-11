Video: Uus-Meremaal jäid lehmad maavärina tõttu lõksu

Uus-Meremaa meedia teatel oli möödunud nädalalõpul alanud maavärinatest teise magnituud 6,1 ja selle hüpotsenter oli kümne kilomeetri sügavusel, epitsenter aga Christchurchist umbes 70 kilomeetri kaugusel.

See maavärin leidis aset samas piirkonnas, kus toimus ka esimene maavärin, mille magnituud oli 7,5.

Uus-Meremaa võimude teatel on maavärinad ja järeltõuked kahjustanud oluliselt infrastruktuuri, kaasa arvatud maanteid ja raudteid.

Uus-Meremaal sai raudtee maavärina tõttu kannatada / Scanpix

Maavärinad on mõjutanud farmide tööd, kuna hävinud on mitmeid karjamaid ja lehmad on jäänud maavärinapiirkonnas lõksu, mille tõttu võib neid näljasurm ees oodata.

Maavärina jäljed Uus-Meremaal Lõunasaarel Conway lähedasel karjamaal / Scanpix

Lisaks ei saa paljudes kohtades lehmakasvatajad lehmi lüpsta. Need, kes saavaud lüpsta peavad piima maha valama, sest maavärina tõttu läbimatute teede tõttu ei saa piima meiereidesse transportida.

Uus-Meremaa ja maailma meedias levib helikopterilt tehtud foto, milles on lehmi näha alles jäänud maaosal, ümberringi on maa vajunud.

Uus-Meremaal jäid maavärina tõttu lehmad lõksu / Scanpix

Uus-Meremaa farmerite liidu tatel ei saa maavärinapiirkonnas piima kätte umbes 30 karjakasvatusfarmist.

Esimene maavärin tabas Uus-Meremaa Lõunasaart pühapäeva varahommikul kohaliku aja järgi, selle epitsenter oli Christchurchist 90 kilomeetri kaugusel põhjas.

Selle maavärina järgselt tekkis tsunamilaine, mis seismoloogide teatel ulatus 2,5 meetrini.

Senistel andmetel on Uus-Meremaa maavärinates hukknud kaks inimest. Kuna kardetakse järeltõukeid, siis evakueeritakse Lõunasaare idarannikult inimesi.