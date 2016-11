Austerlane võitles, et ta saaks võtta perekonnanimeks Zebra

Viinis elav mees läks pärast alama astme kohtus kaotust kõrgema astme kohtusse ja sai seal võidu, edastab The Local.

Mehe vanaisa häbenes oma perekonnanime Zebra ja võttis 1950. aastatel teise perekonnanime.

Augustis arvas alama astme kohus, et nimi Zebra on väljamõeldud ja võõras, mitte levinud ja traditsiooniline nimi. Kohtunik sõnas, et see nimi viitab valge-mustatriibulisele hobusele, kes elab Aafrika savannides.

Nüüd leidis Austria konstitutsioonikohus, et selle pere liikmed olid aastasadu kandnud perekonnanime Zebra ja ka mehel on õigus seda kanda.

Austria seaduse kohaselt saab isik nime vahetada vaid siis, kui see on naeruväärne, solvav või see ei ole Austriale omane.

Austrias on inimesi, kes samuti kannavad loomadele viitavaid perekonnanimesid nagu Fuchs, mis on rebane, Biber, mis on kobras ja Strauss, mis on jaanalind.

Mehe perekonna viimane liige, kes kandis Zebra perekonnanime, suri 1991. aastal. Ta oli selle mehe vanaonu.