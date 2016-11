Tõnis Mägi tähistab sel laupäeva Muusik Seif’i 35ndat juubelit

Muusik Seifi aktiivne tegutsemisperiood oli aastatel 1981-1986. Ansambel hoidis Eesti rock-muusika lippu kõrgel kõikjal tollases Nõukogude Liidus, bänd tiksus Nõukogudemaa edetabelite ülemises otsas ja nendeta ei saanud läbi ükski Kesktelevisiooni saade.

Eksklusiivsed kaadrid sarjast «Raudse eesriide jumalused», Muusik Seif / Jaan Rõõmus

Vinüülplaadil „Mäe kaks nõlva” ilmusid hitid „Kuldaja rock’n'roll”, „Venus”, „Doktor, aita!” ja paljud teised.

Jäääär tähistas tänavuse aasta hakul oma 25. sünnipäeva, suvigi oli tegusam kui tavaliselt. Küllap on nende laulud omamoodi aegumatud ja lähevad jätkuvalt korda erinevatele põlvkondadele. Kui ema ja tütar on mõlemad kontserdile tulnud, ei või teada kumb kumma kaasa kutsus. Jääääre lauludes on seletamatu võlu ning vägi, mis köidab publikut ja ei lase ka muusikuil endil väsida.