«Troonide mängu» produtsentide pilk on jäänud pidama Rootsil ja Norral

Kanali HBO fantaasiasarja tegijatele pakub seitsmenda hooaja tegemisel näiteks huvi Rootsile kuuluv Gotlandi saar, kus on palju paiku seotud viikingitega, edastab The Local.

Rootsi produktsioonifirma Filmregion Stockholm-Mälardalen teatas, et «Troonide mängu» produtsendid ei ole veel valikut teinud, kuid praegu on 50 protsendiline tõenäosus, et nad valivad Gotlandi saare.

Selle firma esindaja Mia Uddgeni teatel pakub produtsentidele ka Norra huvi, sest Norras on filmide ja telesarjade tegemise kulud odavamad kui Rootsis.

Jon Snow ja teisi tegelasi kehastavad näitlejad peavad hakkama saama igasugustes oludes, olgu selleks siis kõrbealad või jahedama kliimaga Skandinaavia.

«Troonide mängus» on roll Norra näitlejal Kristofer Hivjul, kes kehastab seal Tormund Gianstbane`i.

Norra pakub huvi ka «Star Wars» filmide tegijatele, sest Lucasfilm teatas augustis, et nad kaaluvad filmivõtteid Norra kuulsal turismimagnetil Preikestolenil, mis on fjordikaljul asuv looduslik vaateplatvorm.