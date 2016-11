Video: Curiosity leidis Marsilt metallmeteoriidi

Video: kes pillas Marsile kuldsõrmuse?

Maailma meediasse jõuavad pidevalt lood, et ufokütid on USA kosmoseagentuuri NASA Marsi fotosid uurides leidnud objekte, mis on Maal olemas. Psühholoogide sõnul on tegemist psühholoogilise fenomeni pareidooliaga, kuid Marsi entusiastid on jäänud endale kindlaks ja väidavad, et kunagi hävitas tuumasõda Marsil olnud tsivilisatsiooni ja fotodelt paljastuvad selle tsivilisatsiooni jäänused.