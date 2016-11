Video: soolveebassein tapab kõik, mis sinna satub

USA Temple`i ülikooli teadlaste sõnul on tegemist massiivse veealuse ümarbasseiniga, milles vee soolsus on viis korda kõrgem, kui seda ümbritsevas ookeanis, edastab Daily Mail.

Uurijad avastasid selle maailma ühe kummalisema paiga Mehhiko lahest 2014. aastal ja see võib olla võtmeks, mis aitab leida elu teistel planeetidel.

New Orleansi soolveebasseini ümbermõõt on 30 meetrit ja see on väga sügav, kuid täpne sügavus on teadmata. See asub Mehhiko lahe pinnast 990 meetri sügavusel. Teadlased uurisid seda looduse kummalisust allveerobotite abil, tehes sellest tuhandeid fotosid, millest pandi arvutis pilt kokku.

Sooja vee kombinatsioon kõrge soolsuse ja vähese hapnikuga on mikrofauna jaoks tappev, seega kui sellesse satuvad kalad, krabid või teised mereloomad, siis ei pruugi nad seal ellu jääda. Kuid on ka neid mikroorganisme, kes saavad kõrge soolsusega vees hakkama ja need organismid võivad olla sellised, mida tõenäoliselt leidub meie päikesesüsteemi teistel planeetidel.

Teadlaste arvates tekkis see bassein miljoneid aastaid tagasi, kui Mehhiko lahe asemel oli madal meri. Siis jätkus tektooniliste plaatide liikumine, mille tõttu osa sellest merest jäi eraldatuks kui veetase kerkis. Eraldatud alal toimus vee aurustumine, mille tagajärjel jäi järele palju soola, mis muutis piirkonna ülejäänud merest soolasemaks.

Robotuuring näitas, et soolveebasseini ülemise kihi, mis ulatub pinnalt kolme meetrini, temperatuur on 7,8 kraadi ja soolsus on väga kõrge. Selle all olev kiht on soojem, temperatuur on seal umbes 19 kraadi, kuid soolsus on natuke madalam.

Robotid liikusid seda uurides 19 meetri sügavusele, kuid põhja ei jõudnud, teadlased andsid sellele hüüdnimeks Põhjatu bassein.