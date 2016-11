Video: mees, kes on oma elust 63 aastat vanglas veetnud, soovib sinna edasi jääda

79-aastane Joseph Ligon on olnud trellide taga 63 aastat, olles maailmas kõige vanem eluaegset vanglakaristust kandev vang, edastab The Independent.

Kohus andis Ligonile nüüd võimaluse tingimisi karistuseks, kuid eakas mees sooviks täielikku vabastamist ilma kriminaalametnike jälgimiseta.

Ligon oli 15-aastane kui ta koos viie kaaslasega 1953. aastal Philadelphias kahe mehe mõrvas süüdi tunnistati ja ta eluaegse vangistuse sai. Ta ei tunnistanud end kohtus süüdi ja on seni sellele kindlaks jäänud.

«Tema arvates on ta talle määratud karistuse ammu ära kandnud ja tahab saada täielikku, mitte osalist vabadust,» teatas Philadelphia vangide kaitseühingu esindaja Bradley Bridge.

Ligon sai võimaluse tingimisi karistuseks pärast seda, kui USA ülemkohus otsustas, et väga noorena vangistuse saanutele tuleks anda tingimis karistamise võimalus hoolimata sellest, millise kuriteo nad on korda saatnud.

Kohus leidis, et kui pikka aega vangis olnutele seda võimalust ei anta, siis rikutakse USA põhiseaduse kaheksandat lisandust, mis sätestab, et julm ja ebatavaline karistamine on keelatud.

Ligon koos veel 300 Philadelphia eaka vangiga saaks kasutada tingimisi vangistuse võimalust.