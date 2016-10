Venelased loodavad parandada rootslastega suhteid vana allveelaeva abil

Vene allveelaevad on rootslaste jaoks tundlik teema, kuna alates külma sõja ajast on Vene allveelaevad väidetavalt käinud regulaarselt Rootsi vetes, edastab The Local.

Kõige tuntum juhtum leidis aset 1981. aastal, mil Vene allveelaev sõitis seal karidele. 2014. aastal jahtis Rootsi merevägi Stockholmi skäärides väidetavat Vene allveelaeva, kuid ei leidnud seda.

Venemaa teadlased loodavad Rootis kolleegidega suhteid parandada, et kaks riiki koos tõstaksid üles allveelaeva, mis uppus Ålandi saare lähedal. Tegemist on Vene tsaaririigis ehitatud Som-klassi allveelaevaga, mille asukoha tegid aardekütid kindlaks möödunud aastal.

«Tegemist on Tsaari-Venemaa allveelaevaga, mis sõitis vastu Rootis laeva, sai rängalt kahjustada ja uppus 1916. aastal,» teatas Rootsi kaitseväe pressiesindaja Jseper Tengroth.

Vene ja Rootsi allveearheoloogide meeskond käivitas allveelaeva ülestõstmise projekti septembris. Uurimine näitas, et allveelaeval võib olla lõhkeainet, mis aluse pinnale tõstmisel võib plahvatada, seega on tegemist ohtliku alusega.

Allvelaeva projekti toetab Venemaa saatkond Rootsis Stockholmis.

Rootsi väljaanne Svenska Dagbladet teatas, et Vene saadik Rootsis, Viktor Tatarintsev kirjutas kirja Rootsi meresõiduametile (Sjöfartsverket), et vana laeva ülestõstmine aitab parandada kahe riigi suhteid.

«Rootsi langetab selle laeva pinnale tõstmise otsuse, sest see asub Rootsi vetes. Venemaa katab kõik ülestõstmise kulud ja tagab varustuse. Oleme Rootsi partneritega seni saanud asju ajada konstruktiivselt ja loodame, et see jätkub ka tulevikus,» teatas Vene saatkonna nõunik Roman Mironov.

Rootsi justiitsministeerium ei ole veel teatanud, kas allveelaev tõstetakse kahe riigi koostöös pinnale, sest enne tuleb teha kindlaks ohud, mis sellise operatsiooniga kaasnevad.

Vene tsaaririik ehitas Som-klassi allveelaevu 1904 – 1907, pidades eelkõige silmas siis toimunud Vene-Jaapani sõda. Need allveelaevad ehitati Peterburis Nevski laevatehases ja neid oli võimalik transportida rongiga. Kokku ehitatai seitse sellist allveelaeva.

Esimene selline laev, mis kandis nime Som ja mis oli prototüüpallveelaev, uppus Rootsi vetes 10. mail 1916.