Kas Michelle Obama võib kunagi presidendiks kandideerida?

Huffington Posti teatel ei ole Barack Obama naisel poliitilisi ambitsioone ja ta ei kandideeri 2020, 2024 ega kaugemas tulevikus demokraatide presidendikandidaadiks.

Michelle Obama on avaldanud toetust nüüdsele demokraatide presidendikandidaadile Hillary Clintonile ja esinenud toetusavaldustega Clintoni kampaaniasündmustel.

USA hiljuti tehtud küsitluse kohaselt soovib 64 protsenti ameeriklastest 52-aastast Michelle Obamat näha tulevikus presidendikandidaadina.

Barack Obama andis möödunud reedel intervjuu raadiosaates «Sway in the Morning» ja teatas, et ta naisel ei ole ambitsioone kandideerida presidendiks.

«Ta ei soovi kandideerida. Ta on andekas ja ma olen tema üle väga uhke, kuid Michelle on tegudeinimene ja liiga kannatamatu selleks, et viia läbi pikaajalist presidendikampaaniat. Võin seda oma kogemustele toetudes kinnitada,» teatas president Obama.

Michelle Obama on oma varasemates intervjuudes rõhutanud, et ameeriklased ei näe järgmist Obamat presidendiks kandideerimas, sest peres on kaks tütart, kes soovivad normaalselt elu ja neile on piisav, et üks vanem on olnud kaks ametiaega järjest president.

Michelle Obama sõnul on tal käsil mitmeid poliitikaväliseid projekte, mis talle huvi pakuvad ja pärast seda, kui ta enam ei ole esileedi, ta jätkab nendega.

«Ma ei taha presidendiks kandideerida. Ma kindlasti ei tee seda, sest väljapool Valget Maja on elu, mis on mulle sobivam. Esileedina on mul piirangud, mida tavakodanikuna ei ole ning ma ei taha, et inimesed kuulaksid minda vaid sellepärast, et olen presidendi abikaasa. Oma panuse ühiskonda saab anda mitmel viisil, ka nii, et ei olda USA president,» teatas praegune esileedi.

Obamad valmistuvad lahkuma Valgest Majast, Barack Obama viimane tööpäev on 20. jaanuaril 2017.

Obamad jäävad pärast Barack Obama presidendiaja lõppu elama Washingtoni, kuna noorem tütar, 15-aastane Sasha tahab seal keskkooli lõpetada.