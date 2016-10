Segadus on toimunud siiski eeskätt kõne all olevate artsitide managementide ja neid vahendavate agentide tõttu, kuna just nemad tegid Eestisse esinejatele topeltreserveeringud lausumata sellest sõnagi kohalikele korraldajatele. Samuti ei ole juunis toimuv teine üritus teinud piisavat teavitustööd tarbijatele, kes täpselt esinevad nende üritusel.

We Love The 90s otsib lähiajal Thomas Andersi ja E-Type-ile väärilised asendajad. Kuna piletiostu süsteemist ei jõutud osta pileteid nii kiiresti ajavahemikul, mis jäi uudise väljakuulutamise ja artistide esinemise tühistamise vahele, siis õnneks pole ka tarbijatel vajadust muretseda piletite ümbervahetamise pärast.

We Love The 90s on kinnitanud 24.-26. augustini Tallinna Lauluväljakul toimuvale festivalile Corona, 2 Unlimitedi, Cascada, Sash!-i, Benassi Bros.-i ja Groove Coverage-i.

"Kindlasti avaldame juba uued artistid lähinädalatel," lubavad korraldajad.