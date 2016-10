Donald Trumpi tähe hävitanud mees osutus miljonäriks

Trumpi vastane, 52-aastane Otis on maailmakuulsa liftifirma pärija, lisaks on ta vanaisa Listerini suuvee leiutaja ning Otisel on lastekirjaniku Dr. Seussi hinnaline kunstikollektsioon, edastab foxnews.com.

Mees jäädvustas, kuidas ta Trumpi tähte lõhub ja samas selgitas reporterile, miks ta seda teeb, edastab foxnews.com.

Otis võttis teo eest vastutuse, ta pääses 20 000 dollari suuruse kautsjoni vastu vabadusse, korraldades kohe Los Angelese politseijaoskonna ees pressikonverentsi, millel teatas, et ta ei kahetse oma tegu.

«Lõhkusin Trumpi tähe ja olen selle üle uhke, ma ei kahetse seda. Olen demokraatia pooldaja,» teatas Otis.

Otise teatel tahtis ta Trumpi tähe osad müüa ja saadava raha anda naistele, keda Trump väidetavalt seksuaalselt ahistas. Trump ähvardas kõik need naised omakorda kohtusse kaevata.

Kuna Otis vandaalitses, siis võib kohus saata ta kuni kolmeks aastaks trellide taha ja määrata 10 000 dollari suuruse trahvi. USA meedia hinnangul tekitas mees Trumpi tähte lõhkudes 30 000 dollari suuruse kahju. Los Angelese linnavõimud lasid Trumpi tähe taastada, kuid ei ole teada, kui palju see maksma läks.

Otis teatas meediale, et ta ei karda Trumpi ega võimalikku vanglakaristust, vaid ta loodab seista kohtus Trumpiga silm silma vastu.

Otis peab Los Angeleses astuma kohtu ette 18. novembril.

Trump sai Hollywoodi kuulsuste alleele 2007. aastal tähe tõsielusaate «The Apprentice» pikaajalise juhtimise eest.