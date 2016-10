Pildid ja video: vaesest Pakistani teemüüjast sai üleöö maailma kõige seksikam mees

Veel üks nädal tagasi oli 18-aastane Arshad Khan Pakistani pealinnas Islamabadis töötavatest paljudest teemüüjatest, kes elas peost suhu, kuid siis ristus tema tee fotograaf Jiah Aliga, kes teda pildistas ja pildid Instagrammi riputas, lisades Khani piltide juurde humoorika kaheti mõistetava teksti «Hot-tea» (Kuum tee). See oli viide nii teele kui seksikale mehele.

Khanist tehtud fotosid on sotsiaalmeedias jagatud palju ning tema fenomenist kirjutas mitu väljaannet.

Fotosid näinute teatel teevad mehe eriti seksikaks tema erksat sinist värvi silmad, mis ta musta värvi juuste taustal hästi esile tulevad.

«Tegemist on kõige seksikama elusoleva mehega, keda ma kunagi näinud olen,» teatas üks kommenteerija.

Teine teatas, et ta kavatseb reisida Pakistani Khaniga kohtuma.

Ei läinud kaua aega, kui modelliagentuurid mehe vastu huvi tundma hakkasid ja nüüd olevat tal modellileping taskus. Lisaks plaanib ta võtta näitlemistunde lootuses, et pääseb filmi.

Khan andis Pakistani meediale intervjuu, milles teatas, et pärast tema fotode levimist hakkasid naised teda uudistamas käima.

Khanile loodi oma Twitteri konto ja ta esines televisioonis, kandes läänelikku ülikonda.

Fotograaf Ali sõnul on Khan õnnelik, et teda tähele pandi, kuid tal on veel raskusi avalikkuses olemisega, kuna puuduvad varasemad kogemused.

«See oli minu jaoks suur üllatus. Minu välimust on ka varem kiidetud, kuid kuna olen vaene, siis ei olnud mul just palju võimalusi,» lausus pakistanlane.

AFP teatel ei teadnud Khan oma kuulsaks saamisest mõnda aega, sest tal ei ole nutitelefoni, arvutit ega televiisorit ja ta ei oska lugeda.

«Tema ja ta pere on elanud Islamabadis 25 aastat. Enne teemüügiga tegelemist müüs ta kohalikul turul puuvilju. Ta alustas teega kolm kuud tagasi ja kohe saabus kuulsus,» teatas fotograaf.

Pakistanlasega juhtunu tõstatas rahvusvahelises meedias küsimuse, kas vaene, kuid kena mees on lihtsalt iluobjekt, mille abil modelliagentuurid raha teenivad.

Ali teatel jäädvustas ta Islamabadis igapäevaelu ning ta ei arvanud, et fotod teemüüjast levima hakkavad ja sensatsiooni tekitavad.

Khaniga juhtunut on nimetatud nii Tuhkatriinu-looks kui tuumapommi plahvatuseks.