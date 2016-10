Kuld- ja Hõbenõel 2016: noore moelooja Kristel Kuslapuu crazy looming

TFW/ Kuldnõela nominent Kristel Kuslapuu tõi lavale moe läbi iroonia ja klišeede, mis ei pea valima endale sugu.

Kristel Kuslapuu on lõpetanud Tallinna Tööstuhariduskeskuse rätsep/stilisti eriala, käinud Stockholmis Konstfackis Tekstiili erialal, teinud praktika Rootsi ühe juhtivas konseptuaalses moebrändis Back ning hetkel on käsil Bakalaureuse viimane aasta moedisaini erialal Kunstiakadeemias.

Tuntust on moelooja kogunud pigem kudumidisainerina, aga uudishimu viib ka loomingu muudele kunsti jahimaadele. Skulptuursed suured, pehmed vormid. Flirt edevate värvide ja julgete mustrite vahel. Mood läbi iroonia ja klišeede, mis ei pea õigustamiseks ja enese mugavalt tundmiseks valima endale sugu.

Kollektsioon «Samsara»

Iga ühel on elus oma missioon saada hakkama oma pahedega ja harjumustega. Esimene samm on kõige lihtsam-endale tunnistamine. Just esimest sammu see kollektsioon sümboliseeribki. Nõiaringi, millest on raske, kuid mitte võimatu välja saada. Sügavalt isiklik ja eneseirooniline kunstiteraapiasessioon. Utoopiline ennustus või unistus maailmast, kus riietel puudub sugu ja igaüks võib olla see, kes tahab hoolimata vanusest või orientatsioonist või sellest, kas ta on kassi- või koerainimene.

