Tundub uskumatu! 30-aastane Eesti naine on elanud kaks aastat ilma rahata

“Ma ei ütleks, et tööst sai siiber. Ma avastasin lihtsalt, et mul on tühjus hinges. Avastasin, et mida ma teen antud hetkel elus, siis ma ei saanud aru, kuidas see tegevus tühjust hinges täidab. Ma ei teadnud tegelikult, kuidas seda täita, aga otsustasin, et teen suure muutuse elus,” räägib Elsa "Radari" loos.

See muutus tähendas tööst ja rahast loobumist ning mööda ilma reisimist. Kas ta vihkab raha? “Ei, üldse mitte! Mul on rahaga väga head suhted. Asi ei ole selles. Rahata reisimine on aidanud mul paika panna tegeliku põhjuse, miks ma nii reisinud olen. Et tutvuda heatahtlike inimestega,” räägib Elsa.

Tänaseks on Elsa läbi reisinud kolm maailmajagu ning tal pole kavatsustki tööinimese ellu naasta. Kuidas ta ilma rahata hakkama saab, seda vaata Kanal 2 saates "Radar" täna kell 20.00.