Kus on kõige suurem šanss Kolmanda maailmasõja korral ellu jääda?

Türgi asepeaminister Numan Kurtulmus sõnas uudisteagentuurile Anadolu, et Süüria sõja jätkudes saavad USA ja Venemaa otsesteks sõdivateks osapoolteks, edastab news.com.au.

Alates Teise maailmasõja lõpust, mil USA heitis 1945. aastal tuumapommi Jaapani linnadele Hiroshimale ja Nagasakile, on spekuleeritud tuumasõja puhkemise teemal.

Külma sõja perioodil oli lisaks USAle ja Nõukogude Liidule veel seitsmel riigil tuumarelv: Ühendkuningriigil, Prantsusmaal, Hiinal, Indial, Pakistanil, Iisraelil ja Põhja-Koreal.

Ameerika Ühendriikide teadlasteühingu andmetel on 2016. aastal maailmas 15 350 tuumalõhkepead, millest 90 protsenti kuuluvad Venemaale ja USAle.

Mis on need paigad maailmas, kus tuumasõja puhkedes oleks kõige suurem šanss ellu jääda?

Teadlaste sõnul asub enamik tuumarelvi põhjapoolkeral, seega tasuks kolida kuhugi, mis jääb ekvaatorist lõunasse. Sobivad riigid võivad olla Austraalia, Uus-Meremaa, Lõuna-Aafrika Vabariik ja Argentina, kus on piisavalt viljakat maad vilja ja juurviljade kasvatamiseks. Samas ei ole need riigid potentsiaalsed tuumarelva sihtmärgid.

Kui tuumasõda laieneb, siis võib ainsaks päästeteeks olla Antarktika. Seal on küll väga külm, kuid piisava varustuse korral võib seal ellu jääda kuid.

Tuumaplahvatuse tsentris ei jää mitte midagi alles ega keegi ellu. Paari kilomeetri raadiuses on tunda plahvatusest levivat lööklainet ja näha tuumaseent. Kui seal olijad suud lahti ei hoia, siis kõrvatrummid purunevad rõhu tõttu. Inimestel tuleks paigast ära joosta, sest 10 – 15 minutiga hakkab levima kiirgus. Kiiremas korras tuleks minna kiirguse eest kaitsvasse punkrisse.

USA demokraatide nüüdne presidendikandidaat Hillary Clinton sõnas 2010. aastal, kui ta oli välisminister, et USAl on piisavalt tuumarelvi, et hävitada maailm mitu korda. See seisukohavõtt tegi paljusid riike murelikuks.

Ei ole teada, kas tuumasõda hävitab ainult elusoleva või kogu planeedi, muutes edaspidise elu taastumise võimatuks. Arvutisimulatsioonide kohaselt tekib mitmetest tuumapommidest tume paks suits, mis katab taeva ja päikese ning tekib niinimetatud tuumatalv. Ellujäämiseks tuleb kolida maa alla.

Mitmed jõukad ärimehed ja kuulsused on lasknud endale ehitada punkrid, kus nad loodavad koos perega mõnda aega pärast katastroofi elus olla.

USAs on ka neid kohti, kus elanikud on koostöös rajanud endale igaks juhuks punkri. Üks selliseid asub Kansases ja see mahutab kuni 70 inimest, kellele jätkub seal süüa-juua ja muud vajalikku üheks aastaks. Seal on puhta veega varustamise süsteem, hüdropoone juurviljakasvatusala, generaator ja tuuleturbiin.

Kuigi keegi ei soovi Kolmandat maailmasõda, mis tõenäoliselt on tuumasõda, ei saa siiski välistada, et kunagi võib see tekkida. Samas ei soovi mitte ükski riik seda alustada, isegi mitte pidevalt ävardav Põhja-Korea.

Kui varem nimetatud riigid ei sobi tuumaohu eest põgenemiseks, siis võivad sobida veel näiteks Island, kus saab kala püüda, virmalised taevas sähvimas, Šveits, kus saab elada õdusas mägionnis ökoelu ja Kanada, kus saab jahil käia ja isemajandava farmi rajada.