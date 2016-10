Stingi veinimõisas töötasid illegaalid, kellele maksti alla nelja euro tunnis

Prokuröride sõnul töötas popstaari mõisas umbes 30 – 40 migranti, kelle asüülitaotlusi Itaalia migratsioonivõimud olid läbi vaatamas. Uurimine näitas, et Sting ei olnud kursis, et tema mõisa eest hoolt kandvad inimesed olid palganud väga odava raha eest sisserändajaid, edastab The Independent.

Ansambli The Police kunagisele eestvedajale Stingile kuulub Itaalias Toscanas Firenze lähedane Il Palagio mõis juba 16 aastat. Seal kasvatatakse lisaks viinamarjadele ka oliive ja puuvilju.

Itaalia prokuröride sõnul on ebaseaduslikult töötajad eelkõige Pakistanist ja Aafrika riikidest. Nüüdses juhtumis uuritakse 11 inimest, keda kahtlustatakse majanduspettuses, illegaalide tööjõu ärakasutamises ja valede majandusandmete esitamises.

Stingi sõnul on tal väga kahju, et firma, mis tegutseb rentnikuna talle kuuluvatel maadel ja mõisas, kasutab ebaseaduslikku tööjõudu.

«Selline juhtum peab jõudma kohtusse,» teatas Sting, kelle uus sooloalbum ilmub järgmisel kuul ja sellel on mitu pala, mis räägivad migratsioonikriisist.

Itaalia võimud jõudsid jälile, et 2011 – 2016 tegutses Itaalias pakistanlase Tariq Sikanderi juhitud gäng, mis vahendas sisserännanuid mustalt töötama.

Itaalia politsei esindaja Antonio Sangermano teatel ei teadnud Sting, et ta mõisasse palgati tööle illegaalid.

«Stingi ei süüdista me milleski ja me ei küsitle teda. Meid huvitavad veinimõisas tegutsev firma ja selle töötajad. Samuti need, kes odavat tööjõudu pakkusid,» selgitas uurija.

Kohalike sõnul nägid nad sageli veoautosid, mis vedasid võõrtöölisi Stingi veinimõisa tööle.