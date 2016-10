Video: Vene sõjafilm «28 panfilovlast» üritab ajalugu uuesti kirjutada

Välismeedia teatel kasutab Venemaa president seda filmi oma propaganda eesmärkidel, et venelased oma riigi üle veelgi suuremat uhkust tunneksid ja teised riigid ei unustaks, millist rolli mängis Nõukogude Liidu Punaarmee saksa anastajate hävitamisel.

Venemaa kanal Rossija 1 näitas, kuidas Venemaa president Putin vaatab seda filmi koos Kasahstani presidendi Nurzultan Nazarbajeviga. Lääne kriitikud nägid selles sõnumit, et Venemaa hoiab sooje suhteid endise nõukogude liiduvabariigi Kasahstaniga.

Film «28 panfilovlast» põhineb ajaloolistel faktidel, kuid mitte tõel. Ajalooallikate teatel hukkusid kõik võitlejad, kaasa arvatud neid juhtinud kindralmajor Ivan Panfilov, Moskvat kaitstes. Enamik selle laskurdiviisi võitlejaid oli pärit Kasahstanist ja Kõrgõsztanist, kuna diviis asutati 1941.aastal Almatõs.

Panfilovi ja ta meeste kangelasteod olid nõukogude koolides kohustuslik ajalooline materjal.

1948. aastal tehtud uurimine näitas, et kangelaslugu 28 panfilovlasest oli Punaarmee väljaande Krasnaja Zvezda reporteri väljamõeldis, kuid sellegipoolest on jätkunud nende ülistamine ka nüüdsel Venemaal.

1941. aastal kirjutasid Nõukogude Liidu väljaanded, et roodu poliitjuht oli meestele öelnud: «Seltsimehed, kuigi emake Venemaa on suur, ei ole meil kuhugi taganeda, sest seljataga on Moskva».

Nimetatud sõjalugu peeti suurepäraseks filmimatejaliks, mille tõttu said vene filmitegijad juhtidelt käsu see mängufilmiks teha. Filmis on kuulda-näha kasahhe, kirgiise ja venelasi kaitsmas isamaad ning seda teemat kasutab ka nüüdne Venemaa, mis tahab luua uut suurt venekeelset kultuuri- ja poliitikaruumi Euraasias.

2013. aastal määras president Putin, et koolides tohib ajalugu õpetada vaid haridusministeriumi kinnitatud programmi kohaselt. Siis asutas Venemaa riiklik telekanal vastukaaluks lääne ajalookanalitele oma ajalookanali.

Putini ja teiste Venemaa võimude teatel on vaja ühtset käsitlust ajaloost, sest see aitab venelastel oma riigi mineviku üle uhkust tunda.

Uus film jõuab Venemaal kinodesse 24. novembril ja see on õpilaste jaoks kohustuslik linateos.