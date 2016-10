Teadlane leiutas raamatute «pesumasina»

Juba aastakümneid teavad nii raamatukogutöötajad kui paberikonservaatorid, et alates 1880. aastatest toodetud paberi eluiga on suure happelisuse tõttu võrdlemisi lühike, edastab The Local.

Austria keemiateadlase Volker Ribitschi sõnul on hakanud juba märgatavalt lagunema 1950. aastatel välja antud raamatud.

«Kui raamatupaberis olevad ained lagunevad, tekib väävelhape, mis hakkab tselluloosi hävitama,» selgitas austerlane.

Grazi ülikooli andmetel ohustab Euroopas lagunemist umbes 40 miljonit trükiteost, mille seas on ka 20. sajandi alguse ja keskpaiga väga väärtuslikke teoseid.

Ribitsch koos paberirestauraatori Patricia Engeliga, kes töötab Kremsi üikoolis, tegi «masina», milles spetsiaalsed nanoosakesed on lahuses madala temperatuuri juures ja madala rõhu all. Naoosakesed koosnevad magneesiumist ja kaltsiumist ning nende ümber on tsellulooskiht.

««Raamatupesumasin» näeb välja nagu suur 20-liirine kiirkeetja, kus raamatud saavad «vanni võtta»,» selgitas teadlane.

Selles metallsilindris rikastatakse naoosakesed ja lahus veel lämmastikuga ning tõstetakse rõhku, kõik see kokku aitab hapet hävitavatel osakstel jaguneda raaamatule ühtlaselt.

Samal ajal tugevdatakse paberit mehhaaniliselt. Kuna ei kasutata veel põhinevat lahust, ei kesta raamatu kuivamisprotsess kaua. Ühe raamatu puhastamiseks kulub keskmiselt pool tundi.

Austria teadusministeerium lasi leiutist katsetada ja tulemused näitasid, et puhastatud raamatute trükk ja värv ei saanud kahjustada.

Kuna test osutus edukaks, siis plaanitakse «raamatupesumasinat» ja tehnoloogiat edasi arendada.

Prototüüpmasinaga saab pesta kuni kuus taskuformaadis raamatut, kuid teadlaste eesmärgiks on luua selline «pesumasin», kuhu mahub palju raamatuid.

«Meie eesmärgiks on luua seade, mille abil saab ühe tsükliga korraga pesta kuni 100 raamatut,» lisas Ribitsch.

Pilti vaata siit.