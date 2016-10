Iraani kohus mõistis kirjaniku kividega surnuks loopimise romaani eest vangi

Golrokh Ebrahimi Iraee sai sel teisipäeval telefonikõne, milles kohtu esindaja teatas talle, et ta peab minema karistust kandma Teherani Evini vanglasse, edastab The Guardian.

Juba varasemast kannab seal 19 aasta pikkust karistust naise abikaasa Arash Sadeghi, kes on samuti inimõigusaktivist.

Ebrahimi Iraee sõnas meediale, et kohus määras talle viie aasta pikkuse vanglakaristuse islamireeglite, mis lubavad kividega surnuks loopimist, eest ning ühe lisa aasta valitsusvastase propaganda eest.

Ebrahimi Iraee sai võimudelt käsu hakata Evini vanglas kandma karistust selle kolmapäeva keskpäevast. Neljapäevaks ei olnud teada, kas naine läks vabatahtlikult vanglasse.

Inimõigusorganisatsioon Amnesty International teatas, et kirjaniku kannatused on seotud ta seni avaldamata romaaniga, mille võimud leidsid 2014. aastal tema ja ta mehe kodust Teheranis ning konfiskeerisid selle.

«Golrokh Ebrahimi Iraee» vastu esitatud süüdistus on jabur, teda ootab ees mitme aasta pikkune vangistus väljamõeldud loo eest, mida ei ole avaldatud. Kirjaniku kujutlusvõime saab karistada,» teatas Amnesty Internationali Lähis-Ida ja Põhja-Aasia programmi juht Philip Luther.

Iraanis on kividega surnuksloopimine karistusena seadusega lubatud. Seda karistusviisi kasutatakse eelkõige naiste suhtes, kes on vahele jäänud abieluvälise suhtega.

Lutheri sõnul on Iraani võimud õigustanud brutaalset surmanuhtlust, nagu seda on kividega surnuksloopimine, kuid tegelikult on see piinamine, kuna surm saabub aeglaselt.

Teherani Evini vangla kannab hüüdnime Evini ülikool, sest seal on karistust kandnud mitmed Iraani poliitikud, aktivistid ja kirjanikud, kes seal mõtteid vahetasid ja raamatuid kirjutasid.