Vallo Toomla lavastatud «Teesklejad» on esimene Eesti film, mis esilinastus muuseas juba ka San Sebastiani filmifestivalil. See on maailma 14 parima ehk A-kategooria filmifestivalide hulka kuuluv filmisuursündmus. «Teesklejate» meeskonda kuulub ka produtsent Riina Sildos (pildil).

Filmi Eesti esilinastus toimus 6. oktoobri õhtul Coca Cola Plazas.

«Teesklejad» jõuavad Eesti kinodesse 6. oktoobril.

