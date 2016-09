Brad Pitt lasi teha uriinitesti, kuna teda kahtlustatakse pojavastases vägivallas

Möödunud on nädal sellest, kui saime teada, et Brad Pitt ja Angelina Jolie lahutavad oma 2 aastat kestnud abielu. Aeg pole aga asju sugugi selgemaks teinud.

Erinevad institutsioonid (LAPD ja L.A. County Dept. of Children and Family Services) alustasid uurimist Brad Pitti suhtes. Näitlejat kahtlustatakse laste verbaalses ja füüsilises väärkohtlemises.

#Brangelina lahutus – vaade läbi lukusilma

Üks tont käib mööda Euroopat või, vabandust, mööda praegusaegset multimeediat – see on Brangelina (nagu on Brad Pitti ja Angelina Joliet nimetatud või moodsamas väljenduses ka haštäägitud) lahutuse tont.