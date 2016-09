Jaapani kindlusejäänusest leiti Vana-Rooma münte

Neli vaskmünti leiti Okinawa saarel asuva Katsureni kindluse asupaiga pinnasest ning esmalt arvati, et tegemist on võltsingutega, kuid uurimine näitas, et need mündid pärinevad tõepoolest Vana-Roomast, edastab The Independent.

Müntidel olnud kujutised ja kiri on aegade jooksul erodeerunud ja selle tõttu oli keeruline oletada, mis neil olla võis, kuid röntgenuuring paljastas, et rahal on kujutatud keiser Constantinus I-st .

Katsureni kindluse asupaigas alustati väljakaevamistega 2013. aastal ning lisaks nimetatud neljale Rooma mündile on sealt leitud veel kuus münti, mis pärinevad Ottomanide impeeriumist ja mis on vermitud 17. sajandi lõpul.

Uruma hariduskolleegiumi teatel ei ole andmeid, kuidas Vana-Rooma mündid võisid Jaapanisse sattuda.

Katsureni kindlust tuntakse kui paika, kus varasematel sajanditel peeti Hiina ja teiste Aasia riikidega kaubandusläbirääkimsi, kuid varem ei olnud teada, et sel paigal oleks olnud sidet Euroopaga.

Hariduskolleegiumi pressiesindaja Masaki Yokou sõnas, et Rooma mündid on haruldane leid, kuid samas ei luba see oletada, et roomlased jõudsid Rooma impeeriumi ajal Jaapanisse või et jaapanlased oleks külastanud Rooma impeeriumit.

«Katsureni kindluse ja Rooma impeeriumi vahel ei ole otsest seost, kuid leid kinnitab, et lähiriikidega oli tihe kaubavahetus ning just mõnest sellisest riigist võisid Rooma mündid Jaapanisse jõuda,» selgitas Yokou.

Jaapani arheoloogid analüüsivad ja uurivad leidu veel, hiljem pannakse need Okinawa Uruma muuseumisse, kus neid saab näha novembri lõpuni.

Katsureni kindlus, mis on ehitatud Ryukyuani paekivist, asub Vaikse ooekani ääres Katsureni poolsaarel. Kindluse õitseaeg oli 15. sajandi keskel, mil seal valitses mõjuvõimas pealik Aji.

Alates 1972. aastas kuulub Katsureni kindlus Jaapani kultuuripärandi ja alates 2000. aastast UNESCO maailmapärandi hulka, olles samas üks Ryukyu keisririigi (1429 – 1879) üheksast kaitse all olevast kindlusest.