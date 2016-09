Video: Stephen Hawking andis tulnukate kohta uue hoiatuse

Hawkingi arvates peaksid inimesed olema ettevaatlikud, et nad liiga agaralt ei otsiks meie päikesesüsteemist ega selle väliselt mõistusega elu, kuna tegemist võib olla meie eksistentsi ohustada võivate eluvormidega, edastab foxnews.com.

2010. aastal hoiatas Hawking, et suure tõenäosusega on teistelt planeetidelt ja päikesesüsteemidest pärit olendid sõjakad ja vägivaldsed ning otsivad planeete, mida vallutada ja mille elanikke orjastada.

Hawking kordab oma hoiatust uues dokumentaalvideos «Stephen Hawking´s Favourite Places».

«Ühel päeval võime tõesti tabada tulnukate signaali, kuid peame vastamisega olema ettevaatlikud. Meie kohtumine teiste planeetide olenditega võib kujuneda samasuguseks nagu indiaanlaste kohtumine Christoph Kolumbuse ja konkistadooridega ehk meile kahjulikuks,» teatas Hawking, kelle arvates võivad meile olla ohuks Maast 16 valgusaasta kaugusel asuva planeedi Gliese 832c võimalikud elanikud.

Astronoomide arvates paanitseb Hawking ilmaasjata, sest tulnukate tsivilisatsioonid on kindlasti sellisel arenguastmel, et on suutnud Maalt saadetud raadio- ja telesignaale tabada ja nendest järeldada, et Maal võib olla elusolendeid. Samas ei pruugi me olla sellisel arenguastmel, et neil huvi pakuksime.

Hawing tutvustab oma uues 26-minutilises videos lisaks tulnukateohule mitmeid kosmilisi paiku, seikleb nii planeedil Gliese 832c kui meie galaktika Linnutee keskel asuvas mustas augus.

Ta toob esile fakti oma elust, et 1974. aastal pakkust California Institute of Technology talle töökoha ja ta sai Inglismaa vihmast põgeneda päikese kätte.

Stephen Hawking põeb amüotroofset lateraalskleroosi, mis on tekitanud keha kõhetumise ja mille tõttu on ta juba aastaid ratastoolis. Haigusest hoolimata on ta mõistus selge ning tal on mitmeid uuringuid mustadest aukudest, gravitatsioonist ja kosmoloogiast.