VÄIKE LONKS NALJA PÄRAST? Eesti poeketid kommenteerivad hiljuti sotsiaalmeedias levinud noorte tempu toidukaupluses

Poevargustest räägitakse regulaarselt, sest see on kaupluste jaoks püsiv probleem. Ikka ja jälle üritab keegi kas viinapudelit, toitu või kosmeetikatarbeid salaja põue pista ja poest märkamatult väljuda. Hiljuti sotsiaalmeedias levinud video taustal uuris Elu24 poekettidelt aga seda, kui tihti tuleb tavapäraste varguste kõrval ette, et poekülastajad mõnda sööki või jooki poes maitsevad ning kauba seejärel ilma kassas maksmata riiulile tagasi asetavad.