VIDEO Pealinna noored tegid kaupluses mõtlematu tembu. «See olukord on käsitletav vargusena!»

Maxima kauplus. Foto on illustreeriv.

Kaks noort neidu said Maxima kaupluses hakkama tembuga, mille jäädvustas videole nende läheduses viibinud klient. Tüdrukud võtsid poeriiulilt mahlapaki ning üks neist jõi pakist lonksu. Seejärel asetati toode riiulile tagasi. «Videos nähtuv olukord on kahetsusväärne. Õnneks on sellised juhtumid Maxima kauplustes pigem harvad erandid,» ütleb Maxima esindaja.