Saatejuht Roald Johannson vahetab kodukanalit: draamat pole mõtet otsida..

Möödunud aasta juunis andis saatejuht Roald Johannson teada, et paneb punkti menukale saatesarjale «Roaldi retked». «5 aastat on päris pikk aeg, mil mööda maailma ringi reisida. See võib tunduda unistuste töökohana, aga iga inimene väsib,» tunnistas Johannson toona. «Minu jaoks sai ring täis – viis aastat ja 38 riiki on päris paras hulk.»

TV3 uudiste videoklipis on Johannsoni nimetiitri all märgitud «The Floor – Valluta võidupõrand saatejuht», millest võib järeldada, et saatejuht on vahetanud oma senise kodukanali. «Draamat pole mõtet otsida, mingit tüli mul Duo Medias pole olnud,» kommenteeris saatejuht Õhtulehele, et tegemist oli tema isikliku otsusega.