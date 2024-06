Populaarne saatesari «Roaldi retked» jõuab sel neljapäeval oma viieaastase teekonna lõppu. Viimane episood pakub Kanal 2 vaatajatele tagasivaate aastatele 2019–2024. Saatejuht Roald Johannson meenutab läbi nende aastate kogetud lugusid ja inimesi ja võtab ühendust paljude endiste saatekülalistega, et uurida, kuidas on nende elud muutunud.

Saatesarja esimesed reisid viisid Roaldi Lõuna-Ameerikasse, kus ta külastas Peruud, Colombiat ja Ecuadori. «Esimene reis oli tõeline seiklus. Kindlasti meenutame neid lugusid ka kokkuvõtvas saates,» lisas Johannson. Saatejuht jagas ka oma kogemusi ootamatustega, millega retkede ajal on tulnud silmitsi seista. Näiteks rääkis reisist Sitsiiliasse, kus pagasi hilinemise tõttu tuli riided hankida humanitaarabist. «Kohver tuli neli päeva hiljem, nii et tegelikult me pidime kõik võtted ära tegema. Perekond, kelle juures me käisime, nendel oli käpp sees humanitaarabis,» meenutas Roald.