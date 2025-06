Roald Johannson kanali vahetusest: loodan, et televaatajad on minu panusega rahule jäänud...

Möödunud aasta juunis andis saatejuht Roald Johannson teada, et paneb punkti menukale saatesarjale «Roaldi retked». «5 aastat on päris pikk aeg, mil mööda maailma ringi reisida. See võib tunduda unistuste töökohana, aga iga inimene väsib,» tunnistas Johannson toona. «Minu jaoks sai ring täis – viis aastat ja 38 riiki on päris paras hulk.»

Mullu sügishooajal oli Johannson Kanal 2 eetris saatega «Kupli all», mis viis vaatajad sisekaemuslikule teekonnale läbi tema isikliku aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) diagnoosi ning sellega kaasnevate igapäevaste väljakutsete.

Sel sügisel jõuab aga TV3 ekraanile uus telesaade «Valluta võidupõrand», mida juhib ei keegi muu kui Roald Johannson. «Kui ma ei eksi, siis on tegemist Eesti teleajaloo kõige suurema mängijate arvuga telesaatega,» sõnas ta TV3 eetris olevas uudissaates.

TV3 uudiste videoklipis on Johannsoni nimetiitri all märgitud «The Floor – Valluta võidupõrand, saatejuht», millest võib järeldada, et saatejuht on vahetanud oma senise kodukanali. «Üks peatükk on lõppenud, aga teekond telemaastikul läheb edasi,» kommenteerib Johannson oma otsust ühismeedias.

«​Soovin tänada telekanalit Kanal 2 koostöö eest viimaste aastate jooksul ning annan teada, et eelseisval sügishooajal jätkan saatejuhina TV3 suurprojektis «The Floor – Valluta võidupõrand, saatejuht»​,»​ nentis Johannson ja lisas: «​Loodan, et televaatajad on minu panusega rahule jäänud ning soovin Kanal 2 professionaalse teleperele edu ja kordaminekuid tulevikuks.»