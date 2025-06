FOTO JA VIDEOKLIPP Peagi abielluv Mallukas peab tüdrukuteõhtut

Blogija Mallukas kihlus oma kallima Tomas Legrantiga 2024. aasta oktoobris. Toona oma blogis jälgijatele kihlusest teada andes ütles ta, et pulmad tulevad väga omanäolised. «Kuigi arvestades, et majaehitus ka käimas on, siis ilmselt toimub registreerimine Laagri vallamajas ja külalistele pakume nuudleid ja morssi,» kirjutas ta oma blogipostituses. Varakevadel tekkisid paari suhtesse mõrad ning pulmaplaanid sattusid hetkeks kahtluse alla. Teravused lihviti aga sirgeks ja otsustati, et pulmad siiski tulevad.