PULMAD JÕUS?! Tomas Legrant palus Mallukat küünlavalgel uuesti endale naiseks

Märtsi keskel lahvatas uudis, et skandaalne blogija Mallukas ehk Mariann Treimann on enda elukaaslasega nii tülli läinud, et võttis sõrmest ka kihlasõrmuse. Neljapäeva hommikul tunnistas blogija raadios Sky Plus, et nad on küll koos, ent pulmad on siiski küsimärgi all.

«See, et ma ütlen, et ma ei ole täna tülis temaga, ei tähenda, et ma juunis tahan pulmi pidada. Ma ei tea! Ma ütlen ausalt, ma ei tea! Me läheme järgmine nädal paariteraapiasse, vaatame, mis seal saab. Ma ei ütle, et ei taha temaga üldse abielluda, aga mulle praegu tundub, et see juuni tuleb kuidagi liiga kiiresti. Ma ütlen, et kõik on lahtine praegu,» kommenteeris ta toona.