SODIAAGISOSINAD Põnevad võimalused ja ägedad arengud käivituvad, kuid sellele järgnevad ka nõudmised

Soovitused nädalaks

Ent seejärel uue nädala algus teeb tõsisemaks, kuna näitab, mida tegelikult on vaja järgmiseks ära teha ning kõik ei pruugi tulla liiga lihtsalt – usk võib lüüa kõikuma. See võib käivitada omakorda hirmu millestki või kellestki ilma jääda, kuid soovituslik on rahulikult hingata, säilitada konkreetsus ja ausus, vältida manipulatiivseid taktikaid ning samm-sammu haaval ikka edasi liikuda.

Dagmar Lamp selgitab, et Müntide kümme on külluse, stabiilsuse ja põlvest-põlve kestva väärtuse kaart. See ei tähenda ainult rahalist rikkust, vaid kogu seda struktuuri ja sidet, mis tekib ajaga: perekond, traditsioonid, kodutunne, pärand. See on kaart, mis ütleb: «Siin on vundament. Ja siin on inimesed, kellele on see tähtis.»