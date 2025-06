NÄDALAPRGNOOS Käes on üks kaunis võimaluste nädal: võib saabuda häid uudiseid

Planeediseisud nädalapäevadel

Neljapäevahommikul kell 05.31 läheb täpseks Veenuse sekstiil Jupiteriga, mille mõju on kindlasti tuntav juba ka möödunud õhtul. See on üks igati harmooniline ja õnnelik taevaseis, mis soodustab meeldivaid tundeid, siirust, elunautimist ja mõnusat seltskondlikku meeleolu. Võib ka juhtuda, et olemine on lihtsalt hea ning midagi muud justkui polegi vaja. See seis pigem ei too suuri sündmusi, aga kui ise sellele ajale midagi planeerida, läheb see tõenäoliselt päris hästi.