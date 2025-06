KLÕPSUD Kristjan Hirmo pani magistriõpingutele punkti: oli vägev sõit!

2023. aasta juunis kirjutasime, et raadiohääl ja DJ Kristjan Hirmo alustab sügisest taas haridusteed. Nimelt alustas ta magistriõpinguid TalTechi majandusteaduskonna juhtimise ja turunduse erialal. «Kui peenemalt seletada, siis on seal ka peaeriala, milleks valisin teenusedisaini,» selgitas ta toona.

Hirmo asus õppima statsionaarses õppes ning tunnistas, et kuna loengud ja seminarid on peamiselt õhtusel ajal, siis ilmselt tuleb õhtuseid unetunde veidi näpistama hakata. «Kui nominaalajaga lõpetada, siis peaks kahe aastaga hakkama saama. Ma üle nelja aasta ei taha kindlasti venitada.»

Nüüd aga rõõmustab ta ühismeedias, et magistritöö sai kaitstud! «Ajalooline hetk: esimesed TalTechi teenusedisaini magistrandid on oma töö edukalt kaitsnud. Oli vägev sõit!»

Mullu jaanuaris teatas Hirmo, et lahkub Sky Plusi hommikuprogrammist ja keskendub magistriõpingutele ning uutele väljakutsetele.

Hirmo on muu hulgas omandanud ka bakalaureusekraadi TalTechi majandusteaduskonna ärinduse õppekava turunduse erialal. «Pole seda tunnet varem kogenud, sest see on esimene akadeemiline kraad mul. Ei ole sellist tunnet varem tundnud,» tunnistas ta 2023. aastal toimetusele.